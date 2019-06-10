Россиянам повысили цену на газ

Цены на газ Газпрома для промышленности и населения с 1 июля повысятся на 1,4%.

«Изменение регулируемых цен на газ влияет на динамику потребительских цен как прямо – через конечное потребление населением и бюджетной сферой, так и косвенно – через рост стоимости электрической и тепловой энергии. В целях сдерживания влияния данного фактора на инфляцию индексация оптовых цен на газ для всех категорий потребителей, включая население (без учета НДС), в 2019 году составит 1,4%, в 2020–2024 годах рост указанных цен не превысит 3%», – говорится в комментарии Минэкономразвития о решении об уровне индексации цен в 2019 году, передает «Интерфакс».

Отмечается, что в 2018 году цены индексировались на 3,4%, с 2020 года предусмотрен рост на 3%, но в индексации цен текущего года учтено повышение НДС на 2%.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, чего ждать от цен в 2019 году.