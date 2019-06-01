Пугачева односложно отреагировала на фото Лободы в кожаном купальнике

Певица Светлана Лобода опубликовала в соцсетях фото, на котором она запечатлена в кожаном бюстгальтере и коротких шортах черного цвета; комментарий к публикации оставила певица Алла Пугачева.

Лобода опубликовала фото в своем Instagram.

«Качаю прЭсссссс. Хочу быть красивой», – написала певица.

Пользователи соцсетей и представители эстрады эмоционально отреагировали на эту запись.

Певица Алла Пугачева в комментариях написала: «О-о-о-оооооо!».

Актриса Екатерина Варнава поставила смайлики в виде огоньков.

Поклонники же отметили красоту артистки, и подчеркнули, что она хорошо выглядит.

«Разве возможно быть еще красивее?», – удивляется valeria.wagnerr.

При этом пользователь yspex58 отметил, что «Лобода (...) раздевается все больше и больше».

«Стареет? Кому-то что-то хочет доказать? Прежде всего, самой себе», – добавил он.

Ранее Светлана Лобода рассказала о слезах «от боли и обиды» после перенесенной операции.