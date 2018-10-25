Лобода рассказала о слезах «от боли и обиды»

В социальных сетях певица Светлана Лобода сообщила, что из-за операции она вынуждена отменить свой тур.

«Мои дорогие... Пишу и плачу от боли и обиды. Все, что со мной произошло за последние дни, причинило много боли и разрушило наши планы на встречу. Беда всегда приходит неожиданно и меняет все. Маленький камушек стал краеугольным. Мне потребовалась срочная операция. Врачи дали 3 минуты для принятия решения. У меня не было выбора...» – написала Лобода в своем Instagram.

Он рассказала, что очень ждала концертов, шоу для которых готовилось полгода. Певица поблагодарила всех за поддержку и пообещала спеть со своими фанатами позже, назвав даты новых концертов.

Лобода добавила, что уже приходит в себя после операции.

Напомним, артистку после госпитализации с репетиции в связи с острой болью в животе пришлось срочно прооперировать. Причиной стал камень в почке.