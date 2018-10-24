Певица Лобода перенесла операцию

Певица Светлана Лобода перенесла операцию по удалению камня из почки, сообщила пиар-менеджер артистки Дарья Бурлакова.

По словам представителя певицы, Лобода сейчас приходит в себя после наркоза. Перед операцией артистка решила сменить клинику, выписавшись из одной и отправившись в другую.

«Светлана поехала к врачу, которому доверяет», – приводит РИА «Новости» слова Бурлаковой.

Ранее СМИ сообщали о том, что певицу с репетиции госпитализировали в одну из московских больниц из-за сильных болей в животе.