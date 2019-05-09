В организации Дня Победы в России помогли 150 тыс. волонтеров

В мероприятиях, приуроченных к празднованию 74-летия Великой Победы, в 2019 году приняли участие более 150 тыс. добровольцев по всей России.

Волонтеры Победы начали подготовку к празднику заранее. В регионах России проводилось обучение, где добровольцы знакомились друг с другом, вспоминали историю войны, узнавали об особенностях волонтерской деятельности, своих задачах, встречались с ветеранами войны, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Самым волнительным и важным мероприятием для Волонтеров Победы является 9 мая. Это бешеные ритмы сердца, волнение, когда ты выходишь на площадь с десятками тысяч людей. И идешь в одном строю с Героями. Бессмертный полк – это то, что заставило меня узнать больше о нашей с вами общей истории», – рассказал волонтер Победы из Крыма Дмитрий Капорский.

Первыми в стране 9 мая встретили добровольцы Камчатского края. 300 волонтеров помогли в проведении парада Победы и шествия Бессмертного полка. «Они сопровождали ветеранов, раздавали Георгиевские ленты, работали на полевых кухнях. Также Волонтеры Победы рассказывали всем желающим, как можно найти информацию о своих родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне», – рассказал волонтер Победы из Камчатского края Антон Ковалев.

Волонтеры Победы участвуют в проведении Дня Победы не только в региональных центрах, но и в малых городах и селах. Так, в городе Шарыпово (Красноярский край) с населением 30 тыс. человек добровольцы помогли в шествии Бессмертного полка и провели флешмоб «Мы помним», где жители города увидели инсценировку отрывка из «Василия Теркина» и вместе с волонтерами станцевали вальс.

В Москве участниками волонтерского сопровождения «Бессмертного полка» стали более 3000 человек. Добровольцы выполняли различные функции: сопровождение ветеранов, живая цепь, волонтеры настроения, служба поддержки, медицинское сопровождение, пресс-подход, работа с трибунами и фотоволонтеры.

«Я очень рада, что так много неравнодушных людей не остались в стороне, а вошли в команду Волонтеров Победы и теперь помогают в организации самого главного праздника страны. Среди наших волонтеров не только молодежь, но и представители старшего поколения. Самому взрослому волонтеру 69 лет!» – сказала руководитель ВОД «Волонтеры Победы», руководитель Движения, член Центрального Штаба ОНФ Ольга Амельченкова.

Впервые в праздновании Дня Победы в России приняли участие иностранные добровольцы. 9 мая в Туле они помогли в волонтерском сопровождении торжественных мероприятий. В 2020 году лучшие из них запустят работу проекта «Международная команда волонтеров 75-летия Победы» в своей стране.

«Мой дедушка был участником Второй мировой войны. И я рад, что смог узнать больше об этих событиях. 9 мая мы помогли провести парад Победы и шествие Бессмертного полка в Туле. Я горд, что смог представить Сербию в Международном проекте Волонтеров Победы!» – рассказал финалист Международного конкурса «Послы Победы» из Сербии Папп Игнац Браниславович.