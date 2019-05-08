Путин подведет первые итоги реализации нацпроектов

Президент Владимир Путин считает, что пришло время подводить первые практические итоги реализации национальных проектов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин в среду проведет заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам и обсудит результаты первого года реализации нацпроектов, передает РИА «Новости».

«Тема важная. Вы знаете подход Путина, время подготовки к реализации, мобилизации прошло, уже время подводить первые итоги. Поэтому именно президент имеет в виду посмотреть, по каким направлениям эти первые итоги есть, причем президент говорит о конкретных итогах, которые чувствуют люди. По каким они есть в меньшей степени, по каким идет пробуксовка. Это рабочее мероприятие, будут выступать представители правительства, после вступительного слова Путина выступит Татьяна Голикова, выступит Ольга Голодец, Максим Акимов, о финансовом обеспечении нацпроектов выступит (Антон) Силуанов», – сказал Песков.

Он также добавил, что выступит вице-премьер Юрий Борисов, зампердседателя Счетной палаты Вера Чистова и Михаил Развожаев – представитель ОНФ.

«Это будет обширное по времени и насыщенное по содержанию именно рабочее мероприятие... Во второй половине дня у президента несколько рабочих встреч запланировано, в том числе и с участниками этого совещания, но это уже, что называется, рабочая встреча не для публичного освещения», – заключил пресс-секретарь.

В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство России начинает подготовку нового бюджета на трехлетний период, в первую очередь нужно обеспечить финансирование национальных проектов.

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