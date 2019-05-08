Швейцарские архитекторы уличили власти Киева в плагиате

Швейцарские архитекторы из компании Leuppi&Schafroth Architekten утверждают, что власти Киева для строительстве моста между парками использовали их проект, за который им не заплатили.

Соучредитель компании Стефани Шафрот в ответ на запрос издания «Наши гроши» ответила, что в 2013 году компания принимала участие в конкурсе проектов моста от парка «Крещатый» к «Владимирской горке». Тогда первое место никто не занял, а их проект и проект архитекторов из Испании разделили второе место.

По словам Шафрот, победитель конкурса должен был получить право на заключения договора на проект моста для его возведения.

Киевские власти предложили архитекторам заплатить за проект 39 тыс. швейцарских франков (около 38 тыс. долларов) при его реальной стоимости в 6 млн франков (5,8 млн долларов), в итоге сделка не состоялась, отметила соучредитель.

Шафрот рассказала, что недавно несколько коллег сообщили им, что мост, который строится сейчас в Киеве, очень похож на их конкурсный проект.

Архитекторы нашли 3D-визуализацию, фото и видео строящегося моста и обнаружили, что «базовая концепция, основные принципы проектирования, форма, конструктивное решение и материалы» были взяты из их проекта.

В феврале 2017 года Виталий Кличко подписал распоряжение о строительстве моста. Его планируют построить к концу мая этого года.