Гуайдо заявил о переговорах с российскими чиновниками

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо утверждает, что его команда провела неофициальные переговоры с российскими должностными лицами.

Как сообщает CBS, Гуайдо «открыт для военного вмешательства США». По словам самопровозглашенного президента, он и его сторонники «открыты для вариантов», которые при «низких социальных издержках» позволят провести в Венесуэле «свободные выборы».

Кроме того, Гуайдо заявил, что его команда «поддерживает связь с российскими чиновниками». Он уточнил, что речь идет о «неофициальных» переговорах с «различными должностными лицами» как высокого, так и низкого уровней.

Напомним, после того, как попытка государственного переворота в Венесуэле провалилась, Гуайдо открыто заявил о возможности американского вторжения в страну. США при этом назвали ряд высокопоставленных чиновников из окружения законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые якобы готовы перейти на сторону Гуайдо.

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