Путин заслушает доклады о промежуточных результатах выполнения нацпроектов

Президент Владимир Путин в среду, 8 мая, проведет заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, сообщает пресс-служба главы государства.

С докладами о результатах выполнения нацпроектов в социальной и экономической сферах выступят заместители председателя правительства Антон Силуанов, Ольга Голодец, Максим Акимов и Юрий Борисов, передает ТАСС.

«Традиционно в заседании и обсуждении актуальных проблем примут участие члены правительства, полномочные представители президента в федеральных округах, руководители общественных и бизнес-объединений, крупных компаний и корпораций», – отметили в Кремле.

Также к рассмотрению актуальных вопросов приглашены губернаторы, возглавляющие профильные рабочие группы Государственного совета России.

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