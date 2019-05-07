Медведев пообещал упростить процедуру признания инвалидности

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в скором времени будут утверждены правила, по которым граждан признают инвалидами.

«Мы сокращаем сроки и упрощаем процедуру освидетельствования. Ну и будем поэтапно переходить к электронному обмену документами, которые при этом оформляются», – сообщил глава правительства, передает ТАСС.

Он также отметил, что документ об изменении правил признания человека инвалидом будет подписан в ближайшее время.

Медведев указал, что вопрос обсуждался на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.