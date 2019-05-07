Футбольная команда Госдумы в Берлине одержала победу над сборной Бундестага

Футбольная команда Госдумы на стадионе спортивного клуба «Сименсштадт» в Берлине одержала волевую победу над сборной Бундестага со счетом 2:1.

В понедельник российские и германские парламентарии на встрече в Бундестаге обсудили вопросы международной повестки, в том числе тему взаимных санкций, ситуацию на Украине, проект «Северный поток – 2», передает ТАСС.

Перед матчем капитан сборной Бундестага, социал-демократ Махмут Оздемир от имени германской стороны выразил соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы самолета SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево и предложил почтить память жертв минутой молчания.

Германский депутат напомнил, что перед игрой парламентарии двух стран обсуждали в том числе «критические темы и обменивались по ним своими точками зрения». «Друзьям иногда приходится говорить друг другу не очень приятные вещи», – отметил Оздемир, выразив надежду на хорошую и честную игру и передал в дар команде Госдумы сувенирного медведя – этот зверь является символом Берлина.

«Мы с огромным удовольствием приехали на ответный матч, надеемся, что после него у нас всех будет такое же настроение, как и в Москве после игры», – сказал, в свою очередь, капитан российской сборной, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Российские парламентарии гарантировали себе хорошее настроение, победив на поле соперника со счетом 2:1. Первый острый момент возник у ворот немцев где-то на 10-й минуте. Казалось, команда Госдумы вот-вот поведет, но россияне пропустили контратаку и были вынуждены отыгрываться. Давление на сборную Бундестага увеличивалось, что отразилось и на счете – примерно на 30-й минуте он стал 1:1. Еще один гол россиян судья не засчитал.

Во второй половине встречи команда Госдумы продолжала давить, а немцы пытались действовать на контратаках. В целом игра приобрела позиционный характер, оба соперника, но прежде всего, парламентарии Германии, явно подустали. И все же одна из атак россиян закончилась взятием ворот. Победный гол первым же касанием забил вышедший на замену олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов.

«Очень тяжелый матч. Команда Бундестага очень ответственно подошла к мачту, дома мы их с более внушительным результатом обыграли», – поделился впечатлениями об игре тренер команды, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев. «Мы видели, что они старались, боролись, но все-таки наши игроки помастеровитей», – констатировал тренер.

Газзаев заверил, что в общении со своими подопечными не смотрит на должности, которые они занимают в нижней палате российского парламента. «Тут все равны, нет ни вице-спикеров, никого, есть игроки, которые приносят пользу», – пояснил он.

Как отметил капитан российской сборной, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, «такие матчи, которые стали уже традиционными, дают возможность более тесного общения в формальной и в неформальной обстановке».

Предыдущая товарищеская встреча между командами Госдумы и Бундестага прошла в 2018 году на стадионе «Красная Пресня» в Москве и закончилась со счетом 5:3 в пользу россиян.

Отметим, накануне встречи российских и немецких парламентариев в Берлине в Die Welt была опубликована статья Михаэля Штюрмера, в которой он отметил: «Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки, оплотом православия, Третьим Римом», подчеркнув, что Западу рано или поздно придется пойти ей навстречу.

В апреле немецкие активисты призвали Запад снять санкции с России, а министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер заявил, что Россия играет важную роль в вопросе «защиты глобальных благ».