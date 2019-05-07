Футбольная команда Госдумы в Берлине одержала победу над сборной Бундестага

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7 мая, вторник  |  Последнее обновление — 01:27  |  vz.ru
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Может ли торговля наладить отношения России и США

Американские товары нашли бы достойное место на российских рынкахФото: Rick Wilking/Reuters
Дональд Трамп рассказал Владимиру Путину о желании США больше торговать с Россией. Товарооборот резко сократился после 2014 года, а сейчас начал постепенно увеличиваться, но до пиковых показателей все равно далеко. Более того, торговля с той же Германией у Москвы в разы больше. Почему между США и Россией так слабо развиты экономические связи и как это влияет на политические отношения двух стран? Подробности...
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Нужно ли России выходить из Европейской конвенции о правах человека

Россию уже практически изгнали из «семьи народов» Совета ЕвропыФото: Алексей Витвицкий/ТАСС
Россия рассматривает все варианты, вплоть до выхода из Совета Европы и Европейской конвенции о правах человека, сообщил наш полпред в СЕ Иван Солтановский. Для «развода» не нужно будет прикладывать усилия – в июне России грозит исключение из ПАСЕ за неуплату взносов. Вряд ли большой бедой станет уход из европейского клуба, где россиян лишили права голоса. Но стоит ли отказываться от Страсбургского суда? Подробности...
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Пять ключевых вопросов о трагедии «Суперджета»

Пожар на борту случился из-за того, что пилоты не справились с лавиной технических отказовФото: sledcom.ru
Следствие озвучило основные версии крушения авиалайнера «Сухой Суперджет 100» в Шереметьево. Названа и причина гибели людей в этой авиакатастрофе, которая стала одной из самых смертельных за последние годы. Тем не менее вокруг трагедии возникают все новые споры. Эксперты в области авиации обозначили главные вопросы, которые еще требуют ответа. Подробности...
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Жители Прибалтики радуются бесчинствам натовских солдат

Военнослужащие НАТО порой ведут себя в Прибалтике просто по-хамски – но местных жителей это не слишком смущаетФото: Сергей Степанов/РИА Новости
Перестрелки на улицах, поломанные заборы, осквернение государственного флага и избиение местных жителей. Все это – признаки учений, которые регулярно проводит НАТО в Прибалтике. Очередные маневры НАТО «Весенний шторм» начались в Эстонии, но реакция самих прибалтов на все эти бесчинства для россиян выглядит, пожалуй, парадоксальной. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Почему Израиль до сих пор не разобрался с сектором Газа

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Сектор Газа остается самой горячей точкой палестино-израильского конфликта. И при этом, как ни странно, самой управляемой и предсказуемой. Что мешает Израилю окончательно «решить палестинский вопрос»? Подробности...
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Глобализация по-китайски и новое неприсоединение

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Все крупные страны сейчас пытаются понять, как действовать в новом миропорядке, в котором Китай становится ключевым игроком. Борьба двух партий – антикитайской и прокитайской – теперь реальность и в США, и в России. Подробности...
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Героизм и раздолбайство российской авиации

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Трагедию самолета SSJ в аэропорту Шереметьево многие восприняли, как личную. Доминирующее мнение в соцсетях: не делайте поспешных выводов ни про самолет, ни про причины аварии – дайте специалистам во всем разобраться. Подробности...
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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      Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис Мантуров
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            Футбольная команда Госдумы в Берлине одержала победу над сборной Бундестага

            7 мая 2019, 00:21

            Текст: Антон Никитин

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            Футбольная команда Госдумы на стадионе спортивного клуба «Сименсштадт» в Берлине одержала волевую победу над сборной Бундестага со счетом 2:1.

            В понедельник российские и германские парламентарии на встрече в Бундестаге обсудили вопросы международной повестки, в том числе тему взаимных санкций, ситуацию на Украине, проект «Северный поток – 2», передает ТАСС.

            Перед матчем капитан сборной Бундестага, социал-демократ Махмут Оздемир от имени германской стороны выразил соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы самолета SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево и предложил почтить память жертв минутой молчания.

            Германский депутат напомнил, что перед игрой парламентарии двух стран обсуждали в том числе «критические темы и обменивались по ним своими точками зрения». «Друзьям иногда приходится говорить друг другу не очень приятные вещи», – отметил Оздемир, выразив надежду на хорошую и честную игру и передал в дар команде Госдумы сувенирного медведя – этот зверь является символом Берлина.

            «Мы с огромным удовольствием приехали на ответный матч, надеемся, что после него у нас всех будет такое же настроение, как и в Москве после игры», – сказал, в свою очередь, капитан российской сборной, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

            Российские парламентарии гарантировали себе хорошее настроение, победив на поле соперника со счетом 2:1. Первый острый момент возник у ворот немцев где-то на 10-й минуте. Казалось, команда Госдумы вот-вот поведет, но россияне пропустили контратаку и были вынуждены отыгрываться. Давление на сборную Бундестага увеличивалось, что отразилось и на счете – примерно на 30-й минуте он стал 1:1. Еще один гол россиян судья не засчитал.

            Во второй половине встречи команда Госдумы продолжала давить, а немцы пытались действовать на контратаках. В целом игра приобрела позиционный характер, оба соперника, но прежде всего, парламентарии Германии, явно подустали. И все же одна из атак россиян закончилась взятием ворот. Победный гол первым же касанием забил вышедший на замену олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов.

            «Очень тяжелый матч. Команда Бундестага очень ответственно подошла к мачту, дома мы их с более внушительным результатом обыграли», – поделился впечатлениями об игре тренер команды, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев. «Мы видели, что они старались, боролись, но все-таки наши игроки помастеровитей», – констатировал тренер.

            Газзаев заверил, что в общении со своими подопечными не смотрит на должности, которые они занимают в нижней палате российского парламента. «Тут все равны, нет ни вице-спикеров, никого, есть игроки, которые приносят пользу», – пояснил он.

            Как отметил капитан российской сборной, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, «такие матчи, которые стали уже традиционными, дают возможность более тесного общения в формальной и в неформальной обстановке».

            Предыдущая товарищеская встреча между командами Госдумы и Бундестага прошла в 2018 году на стадионе «Красная Пресня» в Москве и закончилась со счетом 5:3 в пользу россиян.

            Отметим, накануне встречи российских и немецких парламентариев в Берлине в Die Welt была опубликована статья Михаэля Штюрмера, в которой он отметил: «Россия снова стала Россией, сверхдержавой двух континентов, огромной евразийской империей с широкой сферой интересов от Средиземного моря и Ближнего Востока до Латинской Америки, оплотом православия, Третьим Римом», подчеркнув, что Западу рано или поздно придется пойти ей навстречу.

            В апреле немецкие активисты призвали Запад снять санкции с России, а министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер заявил, что Россия играет важную роль в вопросе «защиты глобальных благ».


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