Албанский офицер подорвалась на мине в Латвии

Старший лейтенант Зарифе Хасаная погибла при взрыве в Латвии, когда во время миссии НАТО участвовала в нейтрализации мин Второй мировой войны, сообщил начальник Генерального штаба вооруженных сил Албании Бардил Колцаку.

«Тяжелый инцидент произошел сегодня в Латвии, где в результате взрыва мины погибла старший лейтенант Зарифе Хасаная. Ранены командир контингента Клодиан Тануши и сержант Юлиан Капай», – рассказал Колцаку.

По его словам, албанские и латвийские представители оборонных ведомств занимаюются выяснением обстоятельств случившегося, пишет Sputnik со ссылкой на Albanian Daily News.

«Президент Албании Илир Мета был проинформирован о трагическом инциденте, который произошел с военнослужащими албанского контингента в Латвии. Президент Мета выражает глубочайшие соболезнования семье старшего лейтенанта Зарифе Хасанаи, а также членам албанского контингента в Латвии», – сообщила пресс-служба государства.

Министр обороны Албании Ольта Джачка заявило, что ведомство планирует поддержать родных погибшей Хасанаи. Также соболезнования выразили представители Албании.

«Я сожалею о смерти албанского солдата на военной базе в Адажи, мои соболезнования ее семье, я желаю скорейшего выздоровления раненым солдатам. Латвия очень благодарна Албании за ее вклад в миссию НАТО, это очень печальный момент для всех нас», – написал в социальных сетях министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.