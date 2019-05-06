«Аэрофлот» опроверг потерю связи с самолетом Симферополь – Москва

Самолет рейса Симферополь – Москва не терял радиосвязь с землей, информация об этом не соответствует действительности, сообщил представитель авиакомпании «Аэрофлот».

«Опровергаем. Никакой потери радиосвязи не было», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что самолет A-320 «Аэрофлота» Симферополь – Москва якобы подал сигнал о потере радиосвязи.