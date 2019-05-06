Останкинская телебашня отключила подсветку после трагедии в Шереметьево

В знак скорби по жертвам трагедии в Шереметьево Останкинская телебашня отключила до утра подсветку, сообщило ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

«Останкинская башня выключает подсветку до утра в знак скорби по жертвам трагедии в Шереметьево», – приводит ТАСС сообщение ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

Напомним, в воскресенье направлявшийся в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находились 78 человек, аварийно приземлился в Шереметьево и загорелся. По уточненным данным СК России, в результате авиакатастрофы погиб 41 человек, выжили 37, в том числе четыре члена экипажа.

Власти Мурманской области объявили в регионе трехдневный траур.