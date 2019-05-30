Перепалка Зеленского с журналисткой попала на видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на шахту «Лесная» Львовской области, где ранее погибли двое горняков, поспорил с журналисткой из-за квартиры.

Во время общения с шахтерами и местными жителями журналистка телеканала «Прямой» заявила, что матери погибших горняков ждали Зеленского весь день. В ответ на это украинский президент предложил совместно с каналом собрать деньги на квартиру одной из женщин. После этого спор утих. Видеозапись конфликта была опубликована в Facebook, сам спор можно увидеть на отметке 3:35.

Позже, обещаясь с журналистами, Владимир Зеленский еще раз прокомментировал данный вопрос.

«Я знаю, что нет квартиры. Надо решить этот вопрос. Можно сделать это вне очереди», – сказал Зеленский, сообщает РИА «Новости».

29 мая в результате обвала породы на шахте «Лесная» во Львовской области погибли двое горняков.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский предложил Раде уволить глав МИД, минобороны и СБУ.