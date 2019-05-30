Порошенко стал членом партии «Европейская солидарность»

Экс-президент Украины Петр Порошенко присоединился к партии «Европейская солидарность» и уже получил партийный билет.

Порошенко сообщил в Facebook, что он присоединился к партии «Европейская солидарность». Он «написал заявление и получил членский билет».

Экс-президент Украины также призвал всех последовать его примеру – он считает, что только таким образом удастся обеспечить движение страны в ЕС и НАТО.

«Вместе защитим Украину!» – добавил он.

Напомним, «Европейская солидарность» – это новое название партии бывшего украинского лидера «Блок Петра Порошенко». Название было изменено перед досрочными выборами в Верховную раду.

После поражения на выборах президента Украины Порошенко сообщил, что его партия пойдет на парламентские выборы с кадровыми обновлениями.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре.

Однако новый президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

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