Названы версии крушения Ми-9 на Украине

Глава управления военной прокуратуры Западного региона Украины Юрий Табака заявил, что причиной падения Ми-8 в Ровенской области могли стать техническая неисправность, плохая подготовка к полету и некачественное топливо.

«Изучается несколько версий, в том числе и техническая неисправность, некачественное топливо, некачественная подготовка к проведению полетов. Все эти версии отрабатываются, каждой версии будет предоставлена определенная правовая оценка. Изымается документация по вертолету, акты технического состояния, формуляры. Все будет исследовано, в том числе его техническое состояние перед проведением вылета», – приводит цитату Табака издание «Сегодня».

По его словам, командир воинской части, входивший в экипаж вертолета, был опытным офицером и много лет служил в ВСУ.

Вертолет Ми-8 упал в среду поздно вечером возле села Сестрятин в Ровенской области во время тренировочного полета. Сообщалось о гибели пяти человек.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью военных.