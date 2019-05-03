На Санкт-Петербург обрушилась метель

Жители Санкт-Петербурга публикуют в соцсетях видео и фотографии непогоды, обрушившейся на северную столицу – в городе снегопад и ветер с порывами до 23 метров в секунду.

С утра 3 мая Петербург накрыла метель и сильный ветер. В Петербурге и Ленинградской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Из-за сильного ветра на полметра повысился уровень воды в Неве, сообщает «Мойка 78».

Снег, по данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ожидается 4 и 5 мая.

Жители города публикуют фото и видео снегопада в соцсетях.