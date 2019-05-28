Земан отказал США в праве влиять на судьбу «Северного потока – 2»

Президент Чехии Милош Земан заявил, что реализация проекта газопровода «Северный поток – 2» соответствует национальным интересам республики, а у США нет причин выступать на эту тему.

«Северный поток – 2» для Чехии экономически выгоден. Понимаю огорчение наших польских друзей, потому что газопровод идет по дну Балтийского моря. Из-за этого (Польше) нельзя получить плату за транзит (российского сырья). И уже совершенно точно я не вижу причин, почему «большой заокеанский брат» должен выступать на тему, должен или не должен этот газопровод служить своей цели», – передает ТАСС слова Земана.

Он также отверг возможность импорта сжиженного газа из США как экономически нецелесообразную.

«Проблема в том, что этот сжиженный газ как минимум на 30% дороже, чем (российский газ) в природном состоянии. Все зависит от цены. Разница в стоимости слишком велика, чтобы ее не заметить», – подчеркнул президент Чехии.

Земан добавил, что нецелесообразны и анитроссийские санкции, так как наносят ущерб всем сторонам.

Чехия неоднократно говорила об экономической целесообразности проекта «Северный поток – 2».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД