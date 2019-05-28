Набиуллина предложила ввести уголовную ответственность для нелегальных кредиторов

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина предложила ввести уголовную ответственность за создание нелегальных микрофинансовых и кредитных организаций.

Такую позицию глава ЦБ озвучила в ходе собрания с фракцией «Единая Россия» в Государственной думе в преддверии ежегодного отчета о работе регулятора.

«Это нелегальная деятельность. Здесь нужно, на наш взгляд, вводить и уголовную ответственность», – заявила Набиуллина, передает РИА «ФАН».

Она отметила, что в прошлом году было выявлено около 2,3 тыс. нелегальных кредиторов.

Кроме того, Набиуллина, рассказывая о борьбе с деятельностью таких организаций, заявила о необходимости их быстрого выявления и закрытия, а также блокировки их сайтов. «Чтобы нелегальные кредиторы не вовлекли в свою организацию максимальное количество людей», – добавила Набиуллина.

На прошлой неделе Банк России выступил против запрета микрофинансирования, поскольку это может привести к появлению нелегальных кредиторов.

В 2017 году президент Владимир Путин сравнил микрофинансовые организации с процентщицей из романа Достоевского, он поручил разработать концепцию защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг вплоть до 2030 года.