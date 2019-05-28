В ГИБДД назвали основную причину обжалования штрафов

Большая часть жалоб на постановления за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные камерами, связана с тем, что за рулем был не тот, на кого зарегистрировано транспортное средство и в отношении кого вынесено постановление, сообщил замглавы ГИБДД Александр Быков.

«Иногда вынесенные постановления у нас обжалуются. Необходимо отметить, что от общего объема вынесенных постановлений было обжаловано 0,6% (в 2018 году). Основная масса жалоб была связана с тем, чтобы сменить лицо, в отношении которого вынесено постановление, то есть на момент фиксации административного правонарушения данным транспортным средствами управляли какие-то другие лица», – пояснил Быков, передает ТАСС.

Он добавил, что иногда камеры допускают технические ошибки. «Их всего 38 тысяч от количества обжалованных. Мы признаем, что есть, над чем работать, система у нас однозначно совершенствуется, мы учитываем ошибки», – отметил замглавы ГИБДД.

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