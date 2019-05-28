Опубликована петиция об отставке предложившего запретить Minecraft депутата

В Сети появилась петиция с требованием об отставке депутата красноярского заксобрания Владимира Рейндгардта, который предложил запретить видеоигру Minecraft.

«Страной должны руководить здравомыслящие люди. Депутат заксобрания Красноярского края Владимир Рейнгардт (к слову, самый высокооплачиваемый депутат Красноярского края) не является таким», – утверждает автор петиции, опубликованной во «ВКонтакте».

В тексте отмечается, что слова Рейндгардта о необходимости запретить видеоигру Minecraft являются подтверждением отсутствия здравомыслия у депутата.

«Где он увидел насилие в Майнкрафт? Не понятно. Понятно лишь одно, этот человек уже сам не знает, что говорит. Просим поддержать данную петицию, если считаете, что Майнкрафт никто и никогда не должен запрещать», – отмечается в документе.

На данный момент петицию подписали 1729 человек. Автор петиции Дмитрий Аксенов в разговоре с РИА «Новости» отметил, что хотел бы вызвать резонанс в обществе.

«По своей воле он не покинет пост, но хотя бы если этот депутат извинится и возьмет свои слова назад, то мы уже частично выполним цель нашей петиции», – отметил Аксенов.

Напомним, Рейнгардт предложил запретить игру, так как она «пропагандирует насилие», при том что игровой процесс приложения представляет собой «песочницу», в которой игрок самостоятельно развивается и исследует мир.