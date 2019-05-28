На МКС решили отправить «космические» жвачку и леденцы

На борту МКС проведут эксперимент по защите космонавтов от пародонтита при полете к Луне, сообщил заведующий отделом санитарно-гигиенической безопасности в искусственной среде обитания Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин.

В космосе у человека в ротоглотке развиваются пародонто-патогенные микроорганизмы. К концу полугодовой миссии на МКС они почти полностью вытесняют защитные группы микроорганизмов. Российские ученые готовятся провести эксперимент «Пародонт-ЛОР» по тестированию препаратов для поддержания стабильности микрофлоры человеческого организма, передает РИА «Новости».

Тестируемый препарат должен обеспечивать защиту от пародонтита и гингивита, при этом «будет использоваться саливарный стрептококк». Препарат представлен «обычно в форме жвачки, либо в форме конфеток, которые нужно рассасывать». В результате стрептококки «колонизируют ротовую область» и вытесняют пародонто-патогенные организмы.

Если эксперимент окажется успешным, его могут включить «в комплекс средств медобеспечения лунной программы».

Также участник эксперимента будет принимать комплекс бактериофагов «Фагодент».

Поскольку количество патогенов значительно возрастает в первые 7–10 дней космического полета, принимать препараты космонавту, вероятно, придется с первого дня полета.

Напомним, пилотируемый полет к Луне и высадку на ней первых россиян планируется осуществить в 2030 году.

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