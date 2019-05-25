В Крыму ответили на слова главы генштаба ВСУ о потере полуострова

Высказывания начальника генштаба ВСУ Руслана Хомчака о том, что Украина потеряла Крым еще до 2014 года, подкреплены действительностью, которая складывалась на полуострове, заявил депутат госсовета Республики Крым Владислав Ганжара.

«На протяжении 23 лет нахождения полуострова в составе Украины Киев сознательно не развивал Крым. На полуострове только появлялись дачи украинских политиков и олигархов. При этом инфраструктура находилась в очень плачевном состоянии», – цитирует RT депутата.

По его словам, пять лет спустя после возвращения Крыма в состав России полуостров стал абсолютно другим. Отличие сегодняшнего Крыма от украинского можно заметить по структурам, которые находятся в регионе, отмечает Ганжара.

Он также подчеркнул, что в словах Хомчака есть подтекст пренебрежительного отношения Украины к Крыму.

«Киев постоянно спекулирует этим вопросом, пытается плюнуть в колодец собственной истории. Украина Крым никогда и не получала. Де-факто попадание полуострова в состав украинского государства после распада СССР никогда Крым украинским не делало. Полуостров всегда был частью русского мира и чувствовал себя принадлежным к России», – сказал депутат.

В свою очередь зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Володацкий считает, что Крым финансировался Украиной по остаточному принципу до 2014 года.

По его словам, из полуострова «выжимали последние соки», инфраструктура региона не развивалась, не было производств, все места для отдыха пребывали в плачевном состоянии.

«Само киевское руководство, начиная с 1992 года четко определило, что Крым – чужеродный элемент в системе государственного управления Украины», – подчеркнул он.

Вместе с тем депутат заявил, что сегодня Россия вкладывает «десятки миллиардов рублей в полуостров, чтобы он вышел на должный уровень и стал мировым центром туризма и отдыха».

Ранее начальник генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Крым является «плохим остатком СССР». Он рассказал, что был на полуострове «раза три», «крайний раз в 2010 году». Тогда его «шокировала» реклама российской водки и изображения российского флага.

Сенатор Алексей Пушков ответил, что к тому времени Крым почти 20 лет был в составе Украины, а Киев не вложил в развитие полуострова «ни гривны».

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