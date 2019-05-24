Милонов назвал ведущего НТВ «средневековым мракобесом»

Депутат Госдумы Виталий Милонов во время телеэфира на НТВ заявил, что ведущий программы «Место встречи» Иван Трушкин принадлежит к «средневековым мракобесам».

Во время обсуждения предложения патриарха Кирилла запретить аборты для улучшения демографической ситуации в стране ведущий программы Иван Трушкин сказал, что в XXI веке никто не может указывать женщине, что ей делать с собственным телом. Он уточнил, что по закону находящийся в утробе матери плод не является живым существом, и говорить о правах ребенка тут нельзя, сообщается на сайте НТВ.

Депутат Виталий Милонов решил поспорить с ним и назвал журналиста «средневековым мракобесом», а всех, кто выступает за аборты, – фашистами, которые «хотят сжигать детей в печах».

«Тебе надо – ты и рожай», – ответила депутату одна из гостей программы.

Напомним, 19 мая патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что отказ от абортов в том количестве, в котором они проводятся в настоящее время, необходим для роста населения России.