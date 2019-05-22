Скончался изобретатель укладки волос с помощью фена

Во Франции умер парикмахер и предприниматель Патрик Алес, ему было 88 лет, сообщают его родственники.

Как пишет Parisien, именно Алес изобрел в 1964 году способ укладки волос с помощью фена.

Алес был одним из самых знаменитых парикмахеров нашего времени. Кроме того, он основал косметическую компанию Ales Groupe, передает ТАСС.

Среди его клиентов были Катрин Денев и Жаклин Кеннеди.