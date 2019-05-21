Танцующий брейк-данс кот попытался поймать свой хвост и покорил соцсети

Живущий в Японии кот по кличке Табби стал звездой соцсетей после публикации видео, на котором он «танцует» брейк-данс, пытаясь поймать собственный хвост.

Видео опубликовала в Twitter хозяйка кота Мамеко Мамекичи. Она запечатлела, как Табби спокойно сидит на полу, а затем будто впервые замечает, что у него есть хвост, и пытается поймать его. Во время «охоты» Табби динамично передвигается по комнате, делая несколько вращений. В конце видео Мамеко говорит: «Табби, это твой хвост». Сразу после этого кот подходит к камере, словно немного смущенный тем, что его застали за игрой.

Пользователи соцсети отметили, что «хвост Табби довольно длинный для кота его размера, поэтому неудивительно, что он так очаровал питомца». Они также пришли в восторг от движений кота, увидев в них элементы брейк-данса.

«От 20 до 26 секунды он танцует брейк-данс», – написал один из пользователей.

«У Табби есть действительно хорошие движения», – добавил другой.

«Он танцует брейк-данс лучше меня», – отметил третий.

Еще один пользователь выложил видео с другим котом, который борется со своим хвостом менее энергично, но не менее увлекательно для зрителя.