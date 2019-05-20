В России оценили последствия действий США против Huawei

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что приостановка бизнес-контактов между Huawei и Google не скажется на работе гаджетов у российских пользователей.

«Те конфликты, которые возникают между американскими и китайскими производителями, никак на российских пользователях не скажутся, потому что у всех все работает», – сказал Волин, передает ТАСС.

В ответ на решение Google в Huawei заявили, что продолжат предоставление обновлений для своих устройств по всему миру.

«Huawei будет продолжать предоставление обновлений для системы безопасности и послепродажное обслуживание всех существующих продуктов компании, в том числе смартфонов и планшетов, включая те, которые уже реализованы или хранятся на складах по всему миру. Мы продолжим развивать безопасную и устойчивую экосистему программного обеспечения, чтобы обеспечить лучший сервис для пользователей», – сказано в обращении компании.

Там также отметили, что «Huawei внесла существенный вклад в развитие операционной системы Android по всему миру», а «это принесло пользу не только пользователям, но и всей телекоммуникационной отрасли».

Ранее стало известно, что министерство торговли США намерено внести китайскую компанию Huawei в черный список, обвинив ее в «деятельности, противоречащей национальной безопасности США».

Позже сообщалось, что американские компании, работающие в сфере IT-технологий, приостановили поставки программного обеспечения и оборудования китайской компании Huawei.

После этого представители Google заявили, что Google Play и Google Play Protect продолжат работать у уже купивших смартфоны Huawei пользователей, однако у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google.