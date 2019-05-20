Россияне назвали самую распространенную аллергию

Чаще всего россияне сталкиваются с аллергией на растения, причем около 60% граждан считают причиной появления реакций плохую экологию, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным исследования, 60% опрошенных уверены, что развитию у человека аллергии способствует плохая экология, приводит итоги опроса ВЦИОМ РИА «Новости».

Также среди причин аллергии россияне назвали плохое качество продуктов (42%), наследственную предрасположенность (41%) и сбой иммунной системы (40%).

Самая распространенной стала аллергия на растения, с ней сталкиваются 26%. Четверть респондентов (25%) рассказали, что имеют аллергическую реакцию на лекарства, 22% – на пыль и на какие-либо продукты питания, 12% – на домашних животных.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 16 мая 2019 года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее Роспотребнадзор дал советы россиянам, страдающим от аллергии на пыльцу.