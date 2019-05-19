Татарстан признан самым богатым на творческих студентов регионом России

Взгляд
19 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:35  |  vz.ru
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Как российские сварщики завоевывают мир

Профессия сварщика стала способом эмиграции на ЗападФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В Финляндии заявляют, что стране крайне необходимы российские рабочие – особенно сварщики. Как выясняется, эта профессия стала своеобразным пропуском для тех, кто желает перебраться в Евросоюз. Почему российские сварщики стали пользоваться таким спросом в Европе – впрочем, как и во многих других странах мира? Подробности...
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Климкин был идеальным главой МИД современной Украины

Найти для МИД Украины шефа лучше, чем Климкин, представляется невозможнымФото: Antonio Calanni/AP/ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не выдержал болезненного удара от Совета Европы и ушел в отставку, но пообещал остаться в политике и избраться в Раду. Этот человек руководил МИД постмайданного государства на протяжении пяти лет, став органичной частью режима Порошенко. Над ним часто смеялись, но он идеально соответствовал своей должности, и вот почему. Подробности...
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Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
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«Россиянка» спровоцировала политический кризис в Австрии

Политическая карьера Хайнца-Кристиана Штрахе подошла к концуФото: EIBNER/EXPA/Michael Gruber/
Imago/Eibner Europa/ТАСС
Премьер-министр Австрии Себастьян Курц решил выйти из коалиции с Австрийской партией свободы (АПС), чей лидер Хайнц-Кристиан Штрахе оказался в центре грандиозного скандала. В СМИ попали записи, на которых Штрахе обсуждал с якобы «русской племянницей олигарха» финансовую поддержку на парламентских выборах 2017 года. Сам Штрахе объявил об уходе из правительства и с поста главы АПС. Кому выгоден этот кризис и каковы будут его последствия? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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«Красный май» как начало глобального мира

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
В том знаменитом мае 1968 года на планете творилось невообразимое. Кажется, весь мир сошёл с ума, причём по всем поводам сразу. В этом состоянии он, собственно, до сих пор и находится. Подробности...
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Почему возвращение России в ПАСЕ важно

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Европейцы начали процедуру возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Если процедура будет завершена, то само возвращение станет важнейшей российской дипломатической победой за все последние годы. Подробности...
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Домик с кабанчиком как национальная идея

Сергей Мардан, публицист
За последние сто лет многочисленные мечтатели едва не аннигилировали русский народ полностью. Сначала они его руками и жизнями строили новый мир, потом насаждали свободный рынок и брали Грозный силами одного парашютно-десантного полка. Подробности...
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            Татарстан признан самым богатым на творческих студентов регионом России

            19 мая 2019, 17:33

            Текст: Ольга Никитина

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            Победителем XXVII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» стала делегация Республики Татарстан. Имена победителей были объявлены в субботу, 18 мая, на церемонии закрытия фестиваля, который в этом году проходит в Перми при поддержке платформы «Россия – страна возможностей».

            Мероприятие стартовало 14 мая. Торжественная церемония закрытия прошла в универсальном дворце спорта «Молот», где со своими номерами выступили более 300 участников фестиваля, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

            С приветственной речью к участникам фестиваля обратилась заместитель министра науки и высшего образования Наталья Бочарова. «Я хочу, чтобы вы не боялись того взрослого, который в вас растет. Вам очень много придется сделать и взять ответственность за свою жизнь. И она будет именно такой, какой вы захотите ее видеть, какой вы ее выстроите. Но я очень вас прошу – сохраните в себе того ребенка, который сейчас живет в вас», – призвала она.

            «Российская Студвесна» – лучшая площадка для самореализации творческой молодежи России», – отметил председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий. Он сообщил, что по итогам общего зачета фестиваля самым творческим регионом признана Республика Татарстан – гран-при фестиваля – участники делегации завоевали 25 наград. «Первое место получила делегация из Тюменской области, второе место у Саратовской области, а третье – у Кузбасса», – добавил Красноруцкий.

            Губернатор Пермского края Максим Решетников поблагодарил участников за особую атмосферу, которая пришла в Прикамье вместе с фестивалем. «Поздравляю всех победителей, всех, кто сегодня поднимался на сцену. Вы показали чумовой результат. Хочу поблагодарить вас всех за то, что на эти дни Пермь стала более энергичной, еще более молодой, еще более устремленной в будущее. Я видел, как вы фотографировались, импровизировали на улицах города, это было здорово. Спасибо вам большое от всех жителей края», – сказал Решетников.

            Руководитель молодежных проектов АНО «Россия – страна возможностей» Ирина Карих сообщила, что победителями в конкурсных направлениях фестиваля стали: Надеждин Роман и Шапошникова Ксения из Саратовской области (направление «Журналистика»); Кравченко Кирилл, Воронежская область (направление «Видео»); народный ансамбль танца «Ситим», Республика Саха (Якутия), (направление «Танцевальное»); Андрей Дедюнов, Кемеровская область (направление «Музыкальное»); коллектив «17-ая скрипка», Пермский край (направление «Театральное»); Шешукова Валерия, Пермский край (направление «Оригинальный жанр»).

            Сообщается, что в самом престижном направлении «Региональные программы» (полноценные концертные программы, представляющие регионы) гран-при у Татарстана с программой «Допрыгался».

            Всего в конкурсной программе фестиваля было заявлено 1 тыс. творческих номеров и работ.

            Фестиваль является национальным финалом самой массовой программы поддержки и развития студенческого творчества. Первая «Российская студенческая весна» прошла в России в 1993 году. В 2019 году фестиваль вошел в платформу «Россия – страна возможностей» и стал ее первым творческим проектом.

            По итогам 75 региональных фестивалей в финал вышли 3000 участников, которые представляют свои творческие работы в семи направлениях: музыкальном, танцевальном, театральном, оригинальном жанре, журналистике, видео, а также в региональных программах.

            В состав жюри в этом году вошли известные режиссеры, актеры, музыканты, танцоры, журналисты и общественные деятели. В их числе: обладательница премии Grammy певица Polina; артист балета, обладатель двух высших театральных наград России «Золотая маска» Владимир Варнава; главный режиссер Театра «Русская песня» Максим Лахно; российская актриса театра и кино Анастасия Панина; ведущая Первого канала Дильбар Файзиева; чемпион высшей лиги КВН в составе команды «Сборная Камызякского края по КВНу» Денис Дорохов, главный режиссер Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, Евгений Шевцов и другие, не менее известные члены жюри.

            Учредителями фестиваля в 2019 году выступают правительство Пермского края и общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи». Фестиваль проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования России, Министерства просвещения, Министерства культуры и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Партнером фестиваля выступает автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».

            Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года с целью создания в стране условий для повышения социальной мобильности и эффективных социальных лифтов, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан.


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