Татарстан признан самым богатым на творческих студентов регионом России

Победителем XXVII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» стала делегация Республики Татарстан. Имена победителей были объявлены в субботу, 18 мая, на церемонии закрытия фестиваля, который в этом году проходит в Перми при поддержке платформы «Россия – страна возможностей».

Мероприятие стартовало 14 мая. Торжественная церемония закрытия прошла в универсальном дворце спорта «Молот», где со своими номерами выступили более 300 участников фестиваля, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

С приветственной речью к участникам фестиваля обратилась заместитель министра науки и высшего образования Наталья Бочарова. «Я хочу, чтобы вы не боялись того взрослого, который в вас растет. Вам очень много придется сделать и взять ответственность за свою жизнь. И она будет именно такой, какой вы захотите ее видеть, какой вы ее выстроите. Но я очень вас прошу – сохраните в себе того ребенка, который сейчас живет в вас», – призвала она.

«Российская Студвесна» – лучшая площадка для самореализации творческой молодежи России», – отметил председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий. Он сообщил, что по итогам общего зачета фестиваля самым творческим регионом признана Республика Татарстан – гран-при фестиваля – участники делегации завоевали 25 наград. «Первое место получила делегация из Тюменской области, второе место у Саратовской области, а третье – у Кузбасса», – добавил Красноруцкий.

Губернатор Пермского края Максим Решетников поблагодарил участников за особую атмосферу, которая пришла в Прикамье вместе с фестивалем. «Поздравляю всех победителей, всех, кто сегодня поднимался на сцену. Вы показали чумовой результат. Хочу поблагодарить вас всех за то, что на эти дни Пермь стала более энергичной, еще более молодой, еще более устремленной в будущее. Я видел, как вы фотографировались, импровизировали на улицах города, это было здорово. Спасибо вам большое от всех жителей края», – сказал Решетников.

Руководитель молодежных проектов АНО «Россия – страна возможностей» Ирина Карих сообщила, что победителями в конкурсных направлениях фестиваля стали: Надеждин Роман и Шапошникова Ксения из Саратовской области (направление «Журналистика»); Кравченко Кирилл, Воронежская область (направление «Видео»); народный ансамбль танца «Ситим», Республика Саха (Якутия), (направление «Танцевальное»); Андрей Дедюнов, Кемеровская область (направление «Музыкальное»); коллектив «17-ая скрипка», Пермский край (направление «Театральное»); Шешукова Валерия, Пермский край (направление «Оригинальный жанр»).

Сообщается, что в самом престижном направлении «Региональные программы» (полноценные концертные программы, представляющие регионы) гран-при у Татарстана с программой «Допрыгался».

Всего в конкурсной программе фестиваля было заявлено 1 тыс. творческих номеров и работ.

Фестиваль является национальным финалом самой массовой программы поддержки и развития студенческого творчества. Первая «Российская студенческая весна» прошла в России в 1993 году. В 2019 году фестиваль вошел в платформу «Россия – страна возможностей» и стал ее первым творческим проектом.

По итогам 75 региональных фестивалей в финал вышли 3000 участников, которые представляют свои творческие работы в семи направлениях: музыкальном, танцевальном, театральном, оригинальном жанре, журналистике, видео, а также в региональных программах.

В состав жюри в этом году вошли известные режиссеры, актеры, музыканты, танцоры, журналисты и общественные деятели. В их числе: обладательница премии Grammy певица Polina; артист балета, обладатель двух высших театральных наград России «Золотая маска» Владимир Варнава; главный режиссер Театра «Русская песня» Максим Лахно; российская актриса театра и кино Анастасия Панина; ведущая Первого канала Дильбар Файзиева; чемпион высшей лиги КВН в составе команды «Сборная Камызякского края по КВНу» Денис Дорохов, главный режиссер Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, Евгений Шевцов и другие, не менее известные члены жюри.

Учредителями фестиваля в 2019 году выступают правительство Пермского края и общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи». Фестиваль проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования России, Министерства просвещения, Министерства культуры и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Партнером фестиваля выступает автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года с целью создания в стране условий для повышения социальной мобильности и эффективных социальных лифтов, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан.