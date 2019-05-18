Букмекеры оценили шансы Лазарева на конкурсе «Евровидение-2019»

Представляющий Россию на Евровидении-2019 певец Сергей Лазарев уступил место в тройке лидеров конкурса и опустился на седьмую строку, свидетельствуют данные букмекерских контор.

Занимавший третью позицию Лазарев спустился на седьмое место, говорится в сводке данных букмекерских контор на сайте eurovisionworld.com, передает РИА «Новости».

По этой информации, фаворитом конкурса является представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, на втором месте закрепилась Австралия, на третьем – Швейцария.

В списке также значатся исполнители от Швеции, Италии, Исландии, Азербайджана, Норвегии и Франции.

Стоит отметить, что разные публичные деятели призвали голосовать граждан других стран за Сергея Лазарева. В частности, видеообращение к жителям Грузии записала телеведущая Тина Канделаки.

Финал шоу пройдет в Тель-Авиве 18 мая вечером.

Лазарев во второй раз участвует в «Евровидении». В 2016 году на конкурсе в Стокгольме он занял третье место. Ранее российский исполнитель по итогам голосования прошел в финал песенного конкурса.