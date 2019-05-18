Тренер сборной России по хоккею ответил на критику в игре с Латвией

Главный тренер российской сборной по хоккею Илья Воробьев прокомментировал критические высказывания в адрес команды после победы над Латвией.

«Игра сборной России оставила неоднозначное впечатление? В принципе, мы и ждали, что игра будет такая: непростая, жесткая. Соперник боролся за жизнь, за попадание в плей-офф. Вы считаете, что мы играли только второй период? А первый не играли? 15-5 броски? Я не считаю, что не играли. Штук 5-6 штанг – это значит не играли?», – сказал Воробьев, передает Sport24.

Напомним, российская сборная по хоккею победила латвийскую команду со счетом 3:1 и досрочно вышла в четвертьфинал турнира чемпионата мира.

Российская команда до этого обыграла чехов (3:0),норвежцев (5:2), австрийцев(5:0) и итальянцев (10:0).