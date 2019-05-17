Российская журналистка прославилась трусами на голове

Пользователи социальных сетей бурно обсуждают историю, приключившуюся с российской журналисткой Олесей Герасименко, которая по случайности полдня провела с собственными трусами на голове.

О казусе Герасименко рассказала в своем Twitter.

«В девять утра пошла в душ, завязала волосы трусами, чтобы не намочить, сейчас третий час дня, позади две встречи, проехали полгорода – угадайте, что я забыла снять с головы», – написала она, добавив, что «ни одна сука» не подсказала ей избавиться от такого необычного головного убора.

Публикация набрала свыше 13 тыс. отметок «Нравится» и свыше 1,1 тыс. репостов.

Многие комментаторы призывают Олесю не унывать, ведь в этой истории есть и позитивные моменты. «Зато никто не сможет сказать, что трусы забыла надеть», – пишет, например, @fediaditch.

«Мы не хотели давать интервью, но потом увидели трусы на голове, и у нас не осталось выбора», – шутит @QuodLicetIovi.

Пользователь @Skir_Lametan, в свою очередь, отмечает, что «великий человек создает модные тренды, а не следует общепринятой моде».

Ольга Стаханова (@OVStahanova) призналась, что часто пользуется таким способом, однако еще ни разу не пробовала выходить из дома с трусами на голове.

«Девушка, у вас трусы видно», – шутит @zbtkna.

«Зато ляпнуть типа «ой как тебя разнесло» толпа в очередь выстраивается», – отмечает @lonklo_eclipse, комментируя то, что никто не подсказал журналистке избавиться от трусов на голове.

«Как завязывать волосы трусами? Не понимаю», – сетует @belive_sophia. «Ну как широкой лентой пучок делать», – пояснила Герасименко.

Пользователь @tygdym отметил, что журналистка может стать зачинщицей флешмоба.

Напомним, в начале 2016 года в Москве устроили акцию «В метро без штанов».