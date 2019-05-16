Курс евро опустился ниже 72 рублей

Согласно данным торгов, курс евро на Мосбирже опустился ниже 72 рублей впервые с 29 апреля 2019 года.

Таким образом, курс евро к рублю стал ниже на 0,63% к уровню закрытия предыдущих торгов. Он достиг отметки 7199 рублей, передает ТАСС.

Утром в четверг сообщалось, что рубль вырос к доллару и евро.