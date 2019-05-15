Раввины Израиля возмутились проведением «Евровидения» в шаббат

Израильские раввины призвали евреев вознести молитвы о прощении и милосердии из-за проведения в шаббат музыкального конкурса «Евровидение-2019».

Раввины Хаим Каневский и Гершон Эдельштейн написали письмо, где обвинили организаторов конкурса в «осквернении шаббата», передает «Московский комсомолец».

«Они заставляют многих соблюдающих шаббат евреев работать в субботу, и мы не в силах расстроить их планы, это осквернение представляет собой угрозу нашему пребыванию на Святой Земле», – говорится в письме раввинов.

Как сообщает «Интерфакс», финал конкурса пройдет вечером уже после завершения шаббата, однако репетиции и проверка аппаратуры будут проводиться с самого утра. Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил лидерам ультраортодоксальных партий, с которыми ведутся переговоры о создании правящей коалиции, что израильское правительство не имеет отношения к проведению «Евровидения» в шаббат. Отмечается, что из-за шаббата провести конкурс было решено в Тель-Авиве, а не в Иерусалиме, как предполагалось ранее.

Финал «Евровидения–2019» состоится в выставочном центре Тель-Авива. Конкурс проходит в Израиле уже в третий раз за всю историю своего существования.

Ранее определились победители первого полуфинала «Евровидения». В четверг состоится еще один полуфинал, в котором выступит представитель России Сергей Лазарев с песней Scream. По результатам второго этапа определятся еще 10 участников финала.