Собчак рассказала, как Киркоров разделил ее жизнь на «до» и «после»

Телеведущая Ксения Собчак поделилась впечатлениями от съемки выпуска программы «Осторожно, Собчак» с Филиппом Киркоровым и рассказала, как певец разделил ее жизнь на «до» и «после».

«Жизнь разделилась на ДО посещения гардеробной Филиппа Киркорова и ПОСЛЕ. До этого я считала себя шопоголиком и человеком, у которого дома огромная 50-метровая гардеробная. Теперь, первой из журналистов побывав в гардеробной Короля, я знаю, что я просто жалкий и дешевый нищеброд», – написала Собчак в Instagram.

Она отметила, что испытала «зависть-зависть».

Выпуск программы «Осторожно, Собчак» опубликован на YouTube-канале телеведущей.

Ранее Собчак похвасталась, что сидела на коленях у президента Украины.

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