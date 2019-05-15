Шифрин рассказал о травле после фильма Дудя о Колыме

Взгляд
20 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 16:32  |  vz.ru
Разделы

Три главные угрозы поставкам российского газа в Европу

Российские поставки газа в Европу снова под ударомФото: Tobias Schwarz/Reuters
Дания продолжает затягивать выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2», что грозит серьезной задержкой ввода трубы в строй. Американцы придумали новые санкции против судов-трубоукладчиков, без которых российский проект просто встанет. Украина начала активно торпедировать подписание нового транзитного контракта, за который еще недавно так яростно билась. Как Россия справится с новыми угрозами? Подробности...
Перейти а раздел…

Климкин был идеальным главой МИД современной Украины

Найти для МИД Украины шефа лучше, чем Климкин, представляется невозможнымФото: Antonio Calanni/AP/ТАСС
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не выдержал болезненного удара от Совета Европы и ушел в отставку, но пообещал остаться в политике и избраться в Раду. Этот человек руководил МИД постмайданного государства на протяжении пяти лет, став органичной частью режима Порошенко. Над ним часто смеялись, но он идеально соответствовал своей должности, и вот почему. Подробности...
Перейти а раздел…

Возвращение вытрезвителей бессмысленно и опасно

Советские вытрезвители запомнились образцом ужаса и насилияФото: Григорий Сысоев/РИА Новости
В России предлагается вернуть еще один образец чудовищного наследия советского времени – вытрезвители. Статистика утверждает, что якобы именно из-за их отмены выросло число преступлений как пьяными, так и в отношении пьяных. Так ли это на самом деле, помогают ли вытрезвители в борьбе с пьянством и какие меры действительно необходимы? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Госдеп увидел в конфликте с Китаем расовый подтекст

Трамп, как выясняется, воспринимает Китай как чуждую ему цивилизациюФото: Carlos Barria/Reuters
Столкновение США и Китая является расовым конфликтом. Это точка зрения не каких-нибудь неонацистов, а официальное заявление высокопоставленного чиновника Госдепа, вызвавшее скандал в Вашингтоне и гневную реакцию в Пекине. Как в Госдепе аргументируют свою позицию, почему сравнивают Китай с СССР и откуда там берутся подобные убеждения? Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Репетиция катастрофы в Персидском заливе

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Над Ближним Востоком нависла тень очередной большой войны. Всё выглядит так, как будто США готовятся к новой крупномасштабной операции в районе Персидского залива. На сей раз – против Ирана. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Что скандал в Австрии значит для России

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
История с бестолковыми лидерами австрийских правых ставит фундаментальный вопрос – смена всех европейских элит, воспитанных поколением победителей во Второй мировой войне. И то, насколько оппозиция способна такую смену осуществить. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

«Красный май» перевернул мир с ног на голову

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
В том знаменитом мае 1968 года на планете творилось невообразимое. Кажется, весь мир сошёл с ума, причём по всем поводам сразу. В этом состоянии он, собственно, до сих пор и находится. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые скандальные победители «Евровидения»

    Обсуждение: 14 комментариев

    Как США рассылают по миру сотни тысяч военных

    Как нанайцы били Гитлера

    Обсуждение: 21 комментарий
      Перейти а раздел…

      Зеленский стал шестым президентом Украины

      Экс-шоумен Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. В первой речи в новом качестве он назвал всех украинцев президентами, пообещал добиться мира в Донбассе, приведя в пример сборную Исландии по футболу, и распустил Раду
      Подробности...

      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
      Подробности...

      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Mobydick»: Одежда, которая приносит радость

        BeauRêve. Делать сыр в русской деревне на Марсе

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

          Перейти а раздел…
          Каким смартфоном вы пользуетесь?
          • Samsung

          • Apple

          • Huawei

          • Xiaomi

          • Другой

          • У меня нет смартфона

          Финляндия приглашает к себе высококвалифицированных российских рабочих. А вы бы хотели работать за границей?
          • Да, на любых условиях

          • Зависит от предлагаемых условий

          • Нет, ни при каких условиях

          • Я уже работаю за границей

          Вы участвуете в акции «Бессмертный полк»?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Посольство России направило Лондону ноту
            Зеленский во время инаугурации перешел на русский и поругался с ЛяшкоПрезидент Украины объявил о роспуске Верховной радыЭксперт указал на роль спецслужб в громком скандале с «россиянкой» в АвстрииВ России оценили последствия действий США против Huawei
            Шарий назвал речь Зеленского лучшим выступлением в РадеРоссийские силы ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу ХмеймимПушков объяснил, почему на Западе боятся возвращения России в ПАСЕУкраина приостановила транзит нефти в ЕС по «Дружбе»
            Погребинский: Речь Зеленского может быть стартом нового кризиса на УкраинеМВД предложило изымать автомобили у пьяных водителейУкраинки рассказали о нечеловеческих условиях работы в ПольшеГИБДД проверит видео с 16-летней Загитовой за рулем

            Главная тема


            Три главные угрозы поставкам российского газа в Европу

            Россия и Украина


            В Кремле ответили Зеленскому про Крым

            борьба за Арктику


            Дания пригрозила России истребителями в Гренландии

            «звезда русской литературы»


            Прилепин прокомментировал «творческий мордобой» во Владивостоке

            Видео

            Маршалловы острова


            Ядерный саркофаг США в Тихом океане пошел трещинами

            «или сорос, или что-то такое»


            Шарий объяснил, зачем жюри «Евровидения» голосует за «никакущие» песни

            Высокая мода


            Украинские дипломаты рассказали о стыде за внешний вид Порошенко

            культурная экспансия


            Российские гопники проникли в подсознание Запада

            викторина


            Государственный гимн или победитель «Евровидения»?

            Победа Кремля


            Геворг Мирзаян: Почему возвращение России в ПАСЕ важно

            Фундамент хаоса


            Алексей Колобродов: «Красный май» перевернул мир с ног на голову

            смена элит


            Тимофей Бордачев: Что скандал в Австрии значит для России

            на ваш взгляд


            Каким смартфоном вы пользуетесь?

            Шифрин рассказал о травле после фильма Дудя о Колыме

               15 мая 2019, 11:32
            Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
            Текст: Алина Назарова

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Юморист Ефим Шифрин заявил, что его начали травить в Сети после выхода фильма Юрия Дудя «Колыма. Родина нашего страха», в котором артист рассказал о судьбе своего репрессированного отца.

            «Даже за Люсю я не огребал в беспокойные годы своей юности столько, сколько дерьма огреб в безмятежные дни своей зрелости за Дудя», – написал артист в Instagram, имея в виду под «Люсей» один из своих самых популярных номеров, принесших ему известность.

            Однако многие подписчики поддержали Шифрина. «По моему скромному мнению, этот выпуск лучший у Дудя. А ваша точка зрения на те события, ваши воспоминания, высказанные в фильме, очень важны и для нас, зрителей, и для фильма в целом. Большое спасибо вам», – писал один из них. «А я хочу вас поблагодарить за участие в этой программе. Спасибо большое», – написал другой подписчик.

            Фильм Юрия Дудя о жизни в сталинских лагерях был опубликован на YouTube в конце апреля. Одним из его участников стал Шифрин, рассказавший о судьбе своего отца, который провел на Колыме несколько десятков лет. По словам Шифрина, его отца посадили «ни за что». «Скромный бухгалтер, не состоявший ни в одной партии, в семье из 10 человек был старшим, работал с утра до ночи. 19 августа 1938 года постучали. ... Статья 58, шпионаж в пользу Польши, он слова по-польски не знал», – рассказал артист историю своей семьи.

            Ранее писатель Захар Прилепин также подверг жесткой критике фильм Дудя о Колыме, предположив, что денег на него дали на Западе; Дмитрий «Гоблин» Пучков посвятил фактам из фильма Дудя разбор с историком Климом Жуковым.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............