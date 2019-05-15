Шифрин рассказал о травле после фильма Дудя о Колыме

Юморист Ефим Шифрин заявил, что его начали травить в Сети после выхода фильма Юрия Дудя «Колыма. Родина нашего страха», в котором артист рассказал о судьбе своего репрессированного отца.

«Даже за Люсю я не огребал в беспокойные годы своей юности столько, сколько дерьма огреб в безмятежные дни своей зрелости за Дудя», – написал артист в Instagram, имея в виду под «Люсей» один из своих самых популярных номеров, принесших ему известность.

Однако многие подписчики поддержали Шифрина. «По моему скромному мнению, этот выпуск лучший у Дудя. А ваша точка зрения на те события, ваши воспоминания, высказанные в фильме, очень важны и для нас, зрителей, и для фильма в целом. Большое спасибо вам», – писал один из них. «А я хочу вас поблагодарить за участие в этой программе. Спасибо большое», – написал другой подписчик.

Фильм Юрия Дудя о жизни в сталинских лагерях был опубликован на YouTube в конце апреля. Одним из его участников стал Шифрин, рассказавший о судьбе своего отца, который провел на Колыме несколько десятков лет. По словам Шифрина, его отца посадили «ни за что». «Скромный бухгалтер, не состоявший ни в одной партии, в семье из 10 человек был старшим, работал с утра до ночи. 19 августа 1938 года постучали. ... Статья 58, шпионаж в пользу Польши, он слова по-польски не знал», – рассказал артист историю своей семьи.

Ранее писатель Захар Прилепин также подверг жесткой критике фильм Дудя о Колыме, предположив, что денег на него дали на Западе; Дмитрий «Гоблин» Пучков посвятил фактам из фильма Дудя разбор с историком Климом Жуковым.