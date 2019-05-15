Роспотребнадзор оценил качество молочной продукции

Роспотребнадзор снял с реализации более 700 тонн молока и молочной продукции в 2018 году, сообщили в пресс-службе ведомства.

По оценкам федеральной службы, 6,8% молочной продукции в стране не соответствовали требованиям по физико-химическим показателям, передает РИА «Новости».

Всего в прошлом году Роспотребнадзор исследовал около 300 тыс. проб молока и молочной продукции. Проверки проводились в том числе с применением высокотехнологичных методов, которые позволяют выявлять химические вещества свыше нормы, отмечают специалисты.

Также отмечается, что благодаря принятым мерам с 2016 года количество фальсифицированных товаров в социальных учреждениях снизилось вдвое.

Ранее исследования Россельхознадзора в 2018 году показали, что каждый пятый молочный продукт в России является фальсифицированным.