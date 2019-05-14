Археологи из Польши раскрыли тайну средневековой братской могилы

Группа польских археологов провела реконструкцию массового захоронения, обнаруженного в 2011 году под городом Кошице, и выяснила причину смерти 15 человек из братской могилы.

По данным анализа останков, люди погибли между 2880 и 2776 годами до н. э., также удалось выяснить, что все погибшие принадлежали к четырем семьям, но состояли в близком родстве, пишет «Ридус».

В могиле оказалось четыре женщины, которые лежали рядом со своими детьми, то есть хоронившие хорошо знали о взаимоотношениях между умершими. ДНК-анализ показал, что все дети мужского пола были друг другу братьями по отцу, но от двух разных матерей.

«Согласно одной из версий, это было массовое убийство, пока старших членов семьи не было дома. Когда мужчины вернулись, вся семья уже была мертва», – предполагают археологи.

Это подтверждает и тот факт, что все тела были аккуратно сложены в погребальную яму определенным порядком, а рядом с умершими лежал погребальный инвентарь.

Авторы исследования думают, что скорее всего убийцами были представители культуры боевых топоров, которые во время бронзового века агрессивно захватывали территории и убивали мирных жителей.

Ранее сообщалось, что археологи на Гибралтаре нашли след «последнего» неандертальца.