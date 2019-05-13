Савченко обвинила Порошенко в краже танков, кораблей и авиации

Президент Украины Петр Порошенко «одел солдат в носки», но «украл танки», заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.

«Очень хорошо, что Порошенко одел солдат в носки, штаны, камуфляж, форму, но очень плохо, что он при этом украл танки, корабли, авиацию», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на NewsOne.

Савченко также назвала компанию «Рошен» «сладким прикрытием всей той аферы, которую он сделал с Украиной». По словам Савченко, Порошенко «крал в намного более мощных секторах Украины, и он продолжал это делать и во время войны».

Как утверждает депутат, она «видела материалы», из которых следует, что Порошенко, занимая пост главы Совета национальной безопасности и обороны Украины при президентстве Виктора Ющенко, «уже торговал украинским оружием».

Напомним, перед выборами на Украине разгорелся коррупционный скандал вокруг государственного концерна «Укроборонпром».

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