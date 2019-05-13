Друг Доренко рассказал о его последних часах

Друг Сергея Доренко Бронислав Виногродский рассказал о том, как журналист провел последние часы своей жизни.

Виногродский рассказал, что Доренко преодолел 400 километров до Костромы, чтобы посмотреть город. После этого журналист сделал крюк и заехал на дачу к другу, чтобы отдохнуть, пишет «Московский комсомолец».

После этого Доренко успел преодолеть еще около 150 километров до Москвы. В общей сложности, по словам друга, в тот день он проехал на мотоцикле примерно 600 километров.

«От меня он поехал умирать. В тот день я пил чай. Доренко – воду. Жаловался на давление», – рассказал Виногродский.

Он добавил, что Доренко говорил о том, что чувствовал повышение давление и видел «мушки перед глазами». Впрочем, журналист не высказывал никаких предположений о том, что его могли отравить и не озвучивал мыслей о том, что собирается умирать.

«После того, как в тот день он уехал от меня в страну под названием смерть, я долго думал. Я потрясен и восхищен его уходом. Он красиво перешел эту незримую границу от жизни к смерти. Понимаю, что многие испытали шок (от смерти Доренко – прим. ВЗГЛЯД), но я не испытал. Я задумался: вот Серега приколист, нормальная тема, придумал такой интересный ход. Значит, у него другие дела там», – добавил Виногродский.

Напомним, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая после падения с мотоцикла в центре Москвы. Первоначально кремацию назначили на 12 мая, но в воскресенье стало известно, что прощание с Доренко на Троекуровском кладбище отменили.