Москвичей предупредили о грозе

В Москве и Московской области на понедельник, 13 мая, объявлен «желтый» уровень погодной опасности, ожидаются гроза и сильный ветер, сообщает Гидрометцентр.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна», – говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение будет действовать с 09.00 до 21.00 мск.

В Москве в понедельник будет облачно с прояснениями, местами ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер 5-10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Воздух прогреется до 22-24 градусов в Москве, в Подмосковье – до 20-25 градусов.