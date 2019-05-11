Под Саратовом легковой автомобиль протаранил автобус

В субботу ночью легковой автомобиль Daewoo Nexia, следовавший по трассе Сызрань-Саратов-Волгоград, выехал на встречную полосу в районе поселка Сергиевский, где столкнулся с автобусом «Волжанин», в результате погибли два человека, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

ДТП произошло в 1.18 (0.18 мск) на 350-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград, передает РИА «Новости».

«По предварительным данным, автомобиль Daewoo Nexia выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом «Волжанин» маршрута Волжский – Саранск, в автобусе находились 25 человек. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Daewoo от полученных травм скончались на месте», – сообщили в ГИБДД, уточнив, что в автобусе никто не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, 30 апреля под Орлом рейсовый автобус столкнулся с грузовиком.