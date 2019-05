Киркоров пригрозил уйти из «Евровидения»

Российский певец Филипп Киркоров пообещал отказаться от работы на «Евровидении», если в этом году музыкальное соревнование снова будет иметь политический подтекст.

Киркоров, который является продюсером Сергея Лазарева, в эфире телеканала «Россия 1» заявил о полной готовности певца в песенному конкурсу.

При этом он считает, что Лазарев несправедливо занял третье место на «Евровидении» в 2016 году. По его словам, дело в политическом характере музыкального конкурса, где исполнитель становится лишь «разменной монетой».

«Если такое повторится и в этом году, то я объявлю, что ухожу с арены Евровидения», – сказал он.

«Евровидение–2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Исполнитель Сергей Лазарев представит Россию на конкурсе с песней Scream. Ранее артист выступал на «Евровидении» в Стокгольме в 2016-м с песней You Are the Only One – тогда он занял третье место.