Генпрокуратура нашла нарушения при производстве самолетов

В России выявили случаи использования несертифицированных деталей при производстве самолетов, говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году.

«В частности, выявлены случаи неправомерного использования при производстве воздушных судов несертифицированных деталей», – цитирует доклад РИА Новости.

Уголовные дела по факту несоответствия поставленной продукции установленным требованиям возбуждены в Татарстане, Воронежской, Нижегородской, Ростовской и Ульяновской областях. Кроме того, Генпрокуратура расследует семь уголовных дел по статьям о злоупотреблении полномочиями и подделке документов.

В феврале на разбившемся под Тверью Ми-8 нашли поддельные запчасти.