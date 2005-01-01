Украинский военный рассказал, как погибла пулеметчица «Ведьма»

Один из украинских военнослужащих с позывным «Шахтер» сообщил, что боевики ВСУ с позывными «Ведьма» и «Дед» погибли якобы после взрыва снаряда миномета калибром 152 миллиметра.

О подробностях гибели «Ведьмы» боевик рассказал съемочной группе канала ТСН.

«Шахтер» вспоминает, что увидел огонь на блиндажах от разорвавшегося снаряда уже тогда, когда пламя поднялось на пять метров. По его словам, ополченцы «прицельно били не по боевым позициям, а туда, где живут военные». Боевик утверждает, что в результате взрыва «Ведьма» и «Дед» сгорели заживо, а вместе с ними и некоторые вещи.

«Я себя корю. Мы просто не успели. Возможно, кого-то бы удалось спасти», – сказал «Шахтер».

Известная украинская пулеметчица Яна Червона с позывным «Ведьма» погибла в начале апреля на линии соприкосновения в Донбассе. У нее остались двое детей. В ЛНР заявили, что «Ведьма» погибла в результате разрыва миномета на позициях ВСУ.

Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил пулеметчицу орденом Богдана Хмельницкого III степени.