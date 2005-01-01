Появилось видео полета «Калибра» во время удара по террористам

В Сети появились сведения об ударе якобы российских ВМФ крылатыми ракетами «Калибр» по городу Джиср-эш-Шугур в сирийском Идлибе; в том числе опубликовано видео пролета ракеты над городом.

Видео опубликовано Telegram-каналом Directorate 4. На кадрах заметна низко летящая над городом ракета. В соцсетях утверждается, что это ракета «Калибр», выпущенная по Идлибу со Средиземного моря.

Telegram-канал WarJournal также пишет, что корабли ВМФ России могли нанести ракетный удар по Джиср эш-Шугур в Идлибе. Опубликованы фотографии взрывов в городе.