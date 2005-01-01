Умер бывший член ЦИК Василий Лихачев

Бывший член ЦИК России Василий Лихачев скончался в понедельник в возрасте 67 лет, сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.

«Мне сказали, что умер, к глубокому сожалению. Подтвердили», – сказал он, передает ТАСС.

Лихачев родился 5 января 1952 года в Нижнем Новгороде. В 1975 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета, прошел обучение в аспирантуре.

Долгие годы он работал на важных государственных и дипломатических постах. Был вице-президентом Республики Татарстан, председателем Госсовета Татарстана, членом Совета Федерации и депутатом Госдумы, замминистра юстиции РФ. В 1998–2003 годах являлся постоянным представителем России при Европейских сообществах в Брюсселе.

С 2016-го по 2018 год – член ЦИК, где отвечал в том числе за вопросы международного сотрудничества, в частности, международные мониторинговые миссии. В сентябре 2018 года по собственному желанию был освобожден от обязанностей указом президента.