Стало известно настоящее место рождения жены Порошенко

Супруга действующего украинского президента Петра Порошенко Марина родилась не в Киеве, как сказано в ее биографии, такую информацию публикуют украинские СМИ.

Украинское издание «Страна» со ссылкой на данные выписки из архива МВД Украины сообщает, что настоящим местом рождения Марины Порошенко является Семипалатинск на востоке Казахстана.

Мать Марины Порошенко, Людмила Николаевна Переведенцева, в советские годы работала на киевском заводе «Арсенал», который в послевоенный период специализировался на производстве для нужд военной промышленности. Издание предполагает, что Переведенцеву могли откомандировать в Семипалатинск на длительный период для поднятия советской ядерной промышленности.

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В 2007 году власти Казахстана переименовали Семипалатинск в Семей.

29 августа 1949 года на Семипалатинском ядерном полигоне было проведено первое в СССР испытание ядерного оружия – бомбы мощностью в 22 килотонны. В 1949–1989 годах на Семипалатинском ядерном полигоне было произведено не менее 456 ядерных испытаний, в которых было взорвано не менее 616 ядерных и термоядерных устройств, в том числе не менее 30 наземных ядерных взрывов и не менее 86 воздушных.

В советский период город играл огромную роль в развитии оборонной промышленности. Большинство предприятий, фабрик и заводов города работали на Министерство обороны СССР.