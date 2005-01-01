Стало известно настоящее место рождения жены Порошенко

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8 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 10:39  |  vz.ru
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Борьба США с саудитами грозит глобальными потрясениями

Саудовской Аравии тоже надоел долларФото: Hasan Jamali/AP/ТАСС
Если США примут антикартельный законопроект против ОПЕК, то Саудовская Аравия откажется от использования американского доллара при продаже нефти. Почему США как никогда близки к одобрению этого закона, придуманного еще двадцать лет назад? И какие необратимые последствия он может запустить? Подробности...
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Как опровергнуть миф о «многовековой оккупации Украины Россией»

Идея о российской оккупации Украины выглядит столь же карикатурно, как советские мультфильмы о казакахФото: «Как казаки…»/«Киевнаучфильм»
Киевское руководство вбрасывает новое полено в костер противостояния Украины с Россией. На этот раз едва ли не всерьез начинает обсуждаться идея о «сотнях лет российской оккупации», из-за которой якобы так страдали жители Приднепровья. Откуда возник этот миф, и что на него можно было бы ответить с исторической точки зрения? Подробности...
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Россия может опоздать к разбору природных ресурсов на Луне

США обещают полет на Луну уже через пять, у Китая и России более поздние сроки, но более реальныеФото: Xinhua/ZUMA/Global Look Press
Спустя 50 лет после того, как человек сделал первый шаг на поверхности Луны, сверхдержавы вновь вступили в космическую гонку. И если в прошлом веке это была борьба между США и СССР, то теперь, как считает западная пресса, Россию потеснил Китай. Не рано ли Запад списывает Россию со счетов? И почему за Луну начинается столь ожесточенная борьба? Подробности...
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Киевский суд выступил против религиозных пристрастий Порошенко

Украинский суд руководствовался главенством конституции, которая запрещает ограничения одной религииФото: Gleb Garanich/Reuters
Принятие законопроекта о лишении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) ее названия признано противоправным. Так постановил окружной административный суд Киева. В Верховной раде это решение назвали знаковым в новейшей истории страны. Снимается ли с повестки дня вопрос о насильственном переименовании УПЦ в угоду Петру Порошенко и его окружению? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Трамп встал на защиту свободы в университетах

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Для студента в США встать и сказать «А я думаю иначе» стало таким же безумием, как для советских граждан во времена СССР. И вот «невозможный Дональд» издал указ, требующий от кампусов стать такими, какими их задумывали основатели. Подробности...

Наполеон взял с собой в бессмертие всех желающих

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
205 лет назад император получил свой «золотой парашют». Так сейчас на языке топ-менеджеров называется набор бонусов, который должен примирить человека с отставкой и сделать его лояльным почетным пенсионером в самом расцвете сил. Подробности...
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В России есть свои Зеленские и Трампы

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Сегодня любой сочетающий в себе «человеческий облик», известность, умение держаться на людях, имеет предпочтительные шансы на избрание где угодно и куда угодно. И наоборот – опыт, связанный только с политикой, осложняет успех. Подробности...
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      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
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            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?

            Стало известно настоящее место рождения жены Порошенко

               8 апреля 2019, 09:37
            Фото: Aleksandr Gusev/ZUMA/Global Look Press
            Текст: Ольга Никитина

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            Супруга действующего украинского президента Петра Порошенко Марина родилась не в Киеве, как сказано в ее биографии, такую информацию публикуют украинские СМИ.

            Украинское издание «Страна» со ссылкой на данные выписки из архива МВД Украины сообщает, что настоящим местом рождения Марины Порошенко является Семипалатинск на востоке Казахстана.

            Мать Марины Порошенко, Людмила Николаевна Переведенцева, в советские годы работала на киевском заводе «Арсенал», который в послевоенный период специализировался на производстве для нужд военной промышленности. Издание предполагает, что Переведенцеву могли откомандировать в Семипалатинск на длительный период для поднятия советской ядерной промышленности.

            На ваш взгляд

             
            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?


            Обсуждение: 75 комментариев

            В 2007 году власти Казахстана переименовали Семипалатинск в Семей.

            29 августа 1949 года на Семипалатинском ядерном полигоне было проведено первое в СССР испытание ядерного оружия – бомбы мощностью в 22 килотонны. В 1949–1989 годах на Семипалатинском ядерном полигоне было произведено не менее 456 ядерных испытаний, в которых было взорвано не менее 616 ядерных и термоядерных устройств, в том числе не менее 30 наземных ядерных взрывов и не менее 86 воздушных.

            В советский период город играл огромную роль в развитии оборонной промышленности. Большинство предприятий, фабрик и заводов города работали на Министерство обороны СССР.


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