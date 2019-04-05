На Урале инвалида первой группы признали годным к службе в армии

В Свердловской области медкомиссия признала 19-летнего парня с инвалидностью первой группы годным к службе.

Об инциденте рассказала мать призывника Елена С. агентству Ura.ru.

Со слов женщины, в 2018 году ее сын Максим был вызван в военкомат города Ревды для прохождения медицинской комиссии. Врачи подтвердили инвалидность молодого человека, освободив его от службы, но уже через год парень вновь получил повестку в военкомат.

«По неизвестным причинам на медосмотре психиатр написал, что сын годен к службе. В больнице поселка Нижние Серги, чьи врачи работали в медкомиссии, никак не объясняют, что они натворили. Теперь, чтобы исправить эту ошибку, и они отправляют нас в Первоуральск, где Максиму надо пройти обследование у психиатров. После этого нам самим следует ехать с результатами обследования в военкомат в Ревду», – сообщила мать Максима.

«Это издевательство, для Максима все эти поездки очень сложны физически», – подчеркивает женщина.

Главврач Нижнесергинской городской больницы Елена Баранникова объяснила, что мать призывника неправильно поняла врачей, и молодому человеку необязательно самому ехать в Первоуральск – документы, подтверждающие освобождение от службы может получить мать инвалида. Позже Баранникова сообщила, что акт о списании молодого человека в запас подписан, о чем врачи уже сообщили матери призывника. Сама Елена слова врача опровергла.

«Мне никто не звонил. Доказательств того, что она говорит правду, и сына оставят в покое, у меня пока нет», – сказала она.

Ранее в Свердловской области находившийся в отпуске по болезни 20-летний военнослужащий умер после того, как врачи местной больницы отказались оказать ему помощь из-за военного статуса.